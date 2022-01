L'apertura della Gazzetta dopo Milan-Juventus: "Zero a zero per l'Inter"

"Zero a zero per l'Inter". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Milan-Juventus. Poche emozioni tra rossoneri e bianconeri: il Diavolo a -4. Ibrahimovic va subito ko, Dybala non riesce ad incidere, è solo pari. E la capolista gode. Intanto Dusan Vlahovic vuole i bianconeri ad ogni costo: pronto a rompere con la Fiorentina.