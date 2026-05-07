L'apertura della Gazzetta: "Leao, sei fuori. Col Milan è al capolinea: futuro altrove"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Leao, sei fuori". L'avventura di Rafael Leao in maglia rossonera sembra essere arrivata al capolinea. Il portoghese non è più incedibile e in estate il club di via Aldo Rossi ascolterà le offerte che arriveranno. La speranza è che la vetrina del Mondiale possa attirare diversi acquirenti. La valutazione del Diavolo dell'attaccante si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro.

Intanto Leao è a rischio panchina domenica contro l'Atalanta. Dietro alla possibile decisione di Max Allegri, che potrebbe dare una maglia da titolare in attacco a Christian Pulisic e Santiago Gimenez, non ci sono i gol sbagliati o i tanti errori tecnici che Rafa sta commettendo nelle ultime settimane, ma la poca foga agonistica che mette in campo.