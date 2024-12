L'apertura della Gazzetta: "Milan-Roma da paura. Torna Theo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan-Roma da paura. Torna Theo". Stasera a San Siro rossoneri e giallorossi, piuttosto indietro in classifica e lontani dalla zona Champions, si affronteranno in una partita che entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per fare punti e risalire la graduatoria. Nel Diavolo, dopo due panchine di fila contro Genoa e Verona, ci sarà il ritorno da titolare di Theo Hernandez dopo il colloquio chiarificatore con Paulo Fonseca andato in scena ieri prima dell'allenamento.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it