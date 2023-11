L'apertura della Gazzetta: "Milan, stai attento: così butti 113 milioni"

"Milan stai attento: così butti 113 milioni". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Se esce subito dalla Champions, perde un tesoro e rischia il Mondiale per club. Incontro Cardinale-Pioli: fiducia, ma è vietato fallire l'obiettivo minimo stagionale, cioè arrivare tra le prime quattro in campionato e conquistare così un posto nella prossima edizione della Champions League.

La qualificazione del Milan agli ottavi di Champions è appesa ad un filo, serve un vero e proprio miracolo nell'ultima giornata del Girone F: innanzitutto i rossoneri dovranno battere il Newcastle in Inghilterra e poi dovrà sperare che contemporaneamente il Borussia Dortmund, che è già certo del passaggio del turno, sconfigga il PSG. Il destino del Diavolo non più quindi solo nelle sue mani, ma avrà bisogno di una mano dai tedeschi.