L'apertura della Gazzetta: "Pazzesco Milan"

La prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport è tutta riservata alla rimonta compiuta ieri sera dal Milan ai danni della Juventus. "Pazzesco Milan", titola la rosea. I rossoneri prima vanno sotto 2 a 0 sotto i colpi di Rabiot e Cristiano Ronaldo, poi in sei minuti ribaltano la partita: prima Ibrahimovic su rigore poi Kessiè che sfonda centralmente la difesa bianconera, riportano la gara in parità, infine ci pensa il neo entrato Leao a portare avanti i rossoneri. Chiude il match Ante Rebic, per il definitivo 4 a 2. Bianconeri che restano a +7 sulla Lazio, sconfitta dal Lecce per 2 a 1.