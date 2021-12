L'apertura della Gazzetta su Milan e Inter: "Prova a prendermi"

"Prova a prendermi". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Milan e Inter. La marcia delle milanesi divise da un punto: per i rossoneri c'è Sheva, carissimo nemico con il suo Genoa sulla strada di Pioli. E Kaladze non ha dubbi: "Scusa Andriy, ma io tifo Diavolo". Per i nerazzurri è tango argentino con Lautaro-Correa davanti: Inzaghi con lo Spezia modifica la coppia d'attacco e insiste con il turnover. Intanto esce il nuovo libro "Adrenalina" di Ibrahimovic con i suoi segreti: "Volevo fare come Maradona. Ma poi saltò tutto perché licenziarono Ancelotti".