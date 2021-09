L'apertura della Gazzetta sul Milan: "Giroud positivo. Ibrahimovic farà gli straordinari"

C'è spazio nel taglio basso della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport per il Milan con il titolo seguente: "Giroud positivo. Ibrahimovic farà gli straordinari". L'attaccante francese si ferma per il Covid, mentre il totem della squadra di Pioli è al rientro dopo l'infortunio al ginocchio ed è già costretto ad essere indispensabile per i suoi compagni.