L'inchiesta sulle curve. La Gazzetta in apertura: "Inter e Milan, rischio multa"

In merito all'inchiesta in corsa sulle curve milanesi, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina: "Inter e Milan, rischio multa". La Rosea riporta il precedente nel 2017 della Juventus che pagò una sanzione di 600 mila euro e giocò una partita con la curva chiusa.

Giuseppe Pecoraro, ex Procuratore FIGC, è intervenuto ai microfoni di 'Radio CRC' per commentare l’inchiesta legata ai capi ultrà di Milan e Inter arrestati: "Dobbiamo distinguere i casi. Se sono coinvolti personaggi appartenenti alla società, allora si potrebbe procedere con delle penalizzazioni o con delle sanzioni disciplinari dal punto di vista sportivo. Invece, se dovesse essere un caso simile a quello che ha coinvolto la Juventus all'epoca, si ricorre a sanzioni di carattere pecuniario. Mi meraviglierei se Simone Inzaghi fosse coinvolto nell’inchiesta e mi auguro che non lo sia. Lo conosco molto bene, è stato a Roma diversi anni. Se c’è un coinvolgimento diretto da parte della società allora si è passibili di sanzioni disciplinari”.