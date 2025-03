L'obiettivo è tenere viva la speranza Champions. Il CorSport: "Conceiçao ha il Milan anti Napoli"

Domani sera a Napoli il Milan avrà solo un obiettivo: vincere per tenere viva la speranza Champions. Il quarto posto dista oggi solo sei punti, ed è questo quello che dovrebbe spingere gli uomini di Sergio Conceiçao, che ancora una volta hanno la possibilità di rialzarsi e trovare quella continuità in campionato che al 29 di marzo non è stata ancora trovata.

Difronte, però, non ci sarà il più semplice degli avversari. Il Napoli di Antonio Conte è infatti la squadra peggiore che il Milan potesse incontrare in questo momento, anche perché i partenopei hanno voglia di rivalsa dopo il pareggio deludente di Venezia. Se il Diavolo punta ad alimentare il sogno Champions, gli azzurri puntano ad alimentare quello per lo scudetto, e dunque la posta in palio domani sarà altissima.

Scrive però questa mattina Il Corriere dello Sport che "Conceiçao ha il Milan anti Napoli", con Bondo-Fofana la diga di centrocampo e Reijnders libero di svariare sulla trequarti alle spalle, con ogni probabilità, di Tammy Abraham.