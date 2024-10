La conferma del CorSport: "Il gioco dell'oca del Milan"

Nel pomeriggio di ieri, nell'analizzare la terrificante - sportivamente parlando - trasferta del Milan a Firenze, la redazione di MIlanNews.it ha fatto un paragone molto calzante tra la stagione rossonera e il gioco dell'oca. Sostanzialmente la squadra di Fonseca, dopo essersi staccata dal nido brevemente tra derby e Lecce, è ritornata al punto di partenza: CLICCA QUI per leggere il pezzo ("Cosa hanno in comune il Milan ed il gioco dell'oca? Più di quanto si pensi").

Questa mattina sul Corriere dello Sport viene usata la stessa metafora per descrivere il momento non idilliaco del club di via Aldo Rossi: "Il gioco dell'oca del Milan". E il concetto è molto simile: "Dall'entusiasmo del derby si è ritornati in poco tempo ai dubbi amletici dei tifosi rossoneri". E poi ancora nel sottotitolo: "Fonseca e la squadra di nuovo sotto esame per il ko di Firenze. Riemergono le vecchie criticità". Come l'ultima pausa per le Nazionali - lì fu un cooling break, qui le gerarchie sui rigori - prevalgono i dubbi sul rapporto tra Fonseca e giocatori. E intanto dalla società non arriva nessuna parola.