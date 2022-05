La dedica di Sinner in prima pagina su Tuttosport: "Forza Milan"

MilanNews.it

Sono in corso a Roma, presso il Foro Italico, gli Internazionali di Italia, consueto torneo di tennis che si svolge in questo periodo nella capitale. Nella serata di ieri Jannik Sinner e Fabio Fognini si sono sfidati in un ottavo di finale tutto italiano. A spuntarla è stato il primo che, tifoso del Milan dichiarato, ha inneggiato ai colori rossoneri. Tuttosport, in prima pagina, riprende la dedica che Sinner ha scritto sulla telecamera a fine match: "Sinner vince il derby show con Fognini: "Forza Milan"". Fognini, infatti, è tifoso interista.