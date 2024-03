La Francia vince, Tuttosport: "Alla fine segna pure Giroud"

Seconda e ultima amichevole di questa pausa nazionali per la Francia dei tre rossoneri Maignan, Theo Hernandez e Giroud, ieri tutti titolari nella gara che si è giocata contro il Cile. I vice campioni del mondo hanno vinto 3-2 ma erano andati sotto subito nel punteggio: dopo la rimonta hanno subito la seconda rete nel finale che ha reso gli ultimi minuti un po' più frizzanti di quanto immaginato. Protagonisti i rossoneri con Theo che serve un bell'assist a Kolo Muani e Giroud che segna la terza rete. Proprio sull'attaccante si concentra il titolo di Tuttosport questa mattina: "Un tris Bleus. Alla fine segna pure Giroud".

Nel pezzo però a essere elogiato è Theo Hernandez che viene descritto come "propositivo e solido". Il terzino, nelle pagelle senza giudizio del quotidiano torinese, si merita un 6.5 in pagella. Voto alto, 7, per Olivier Giroud che con il gol raddrizza una prova opaca. Mentre Maignan paga due interventi non perfetti su due dei tre gol sudamericani e si prende un 5.5.