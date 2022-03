MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina apre in prima pagina con le parole di Fabio Capello, ex tecnico del Milan: "Un Diavolo per Capello: 'Ecco la via scudetto. Tonali avrebbe giocato pure nel grande Milan'". Kessie intanto sempre più vicino all'adio a fine stagione, è quasi fatta con il Barcellona.