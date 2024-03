La Gazzetta apre con le parole di Furlani: "Milan grande d'Europa"

"Milan grande d'Europa". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Intervistato in esclusiva l'ad rossonero Furlani, che dichiara: "Investimenti per vincere, dobbiamo solo perfezionarci. Leao resterà con noi, Ibra sa parlare alla squadra. L'inchiesta? Ho zero timori".

Nella lunga intervista, il dirigente milanista ha parlato anche di Stefano Pioli: "La nostra stagione fin qui è stata buona, ma come l’anno scorso c’è stata un’altra squadra che è andata oltre le previsioni. Ieri il Napoli, oggi l’Inter. Pioli al Milan ha una storia decisamente positiva, ha riportato la squadra in Champions e ha vinto lo scudetto. Spesso viene criticato ma ha fatto risultati importanti. Nessuno dalla società ha mai parlato di panchina a rischio. Ora sarebbe ingeneroso valutarlo in base al futuro percorso in Europa League o all’esito del derby, per quanto importante sia".