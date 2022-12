La Gazzetta celebra il Milan: "Il brand cresce: primo club italiano nel mondo"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport celebra il Milan commentando lo studio di ricerca condotto da YouGov sui brand calcistici che ha calcolato il club rossonerno come primo club italiano nel mondo come valore del proprio brand. Il lavoro fatto dalla società negli ultimi anni in questo senso è esemplare. La rosea titola: "Il brand cresce: è il primo club italiano nel mondo". In particolare la crescita viene registrata nei mercati americano e cinese. In Usa è primo (come in Italia) mentre in Cina si piazza al posto d'onore dietro solo al Real Madrid.