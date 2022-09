La Gazzetta cita Cardinale: "Milan gigante che dorme. E la A può crescere molto"

MilanNews.it

Hanno fatto sicuramante rumore le parole pronunciate ieri da Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, alla London Leaders Week, conferenza su sport e business. Non tanto per lo scalpore ma per la chiarezza e la sicurezza del numero uno di RedBird sui progetti da portare avanti con il Milan e con il calcio italiano. La Gazzetta dello Sport questa mattina lo ha citato così nel titolo: "Milan gigante che dorme. E la A può crescere molto". Per Cardinale il club rossonero è un club che si è sopito negli ultimi anni e ha grandi margini di crescita che verranno perseguiti con una strategia simile a quella di Elliott. Nello specifico RedBird punterà moltissimo sui diritti tv e sull'analisi dei dati, ritenuti strategici. Questo metodo, secondo Cardinale, ha funzionato sia con il Liverpool che con il Tolosa. I successi del Milan e la crescita del club saranno connessi e andranno di pari passo con quelli della Serie A.