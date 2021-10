La Gazzetta dello Sport: "Il Milan ci crede"

"Il Milan ci crede", titola la rosea parlando della squadra milanista, una delle grandi protagoniste di questa primissima parte di stagione. "Diavolo lanciato", scrive la rosea, che poi aggiunge a pagina 14: "Sette virtù per un record. Da Ibra-Giroud a Pioli, maturità da scudetto. Miglior partenza nella storia rossonera: ecco le armi per sorpassare il Napoli e risalire in Champions".