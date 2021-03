La Gazzetta dello Sport: "Il Milan resta in piedi"

"Il Milan resta in piedi". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica a Romagnoli e compagni dopo il 2-2 maturato ieri al Ferraris. "Un doppio Destro - scrive la rosea - fa tremare il diavolo, rimonta e altro pari: ora l’Inter si avvicina. Il Genoa va due volte in vantaggio, i ragazzi di Pioli riescono a raddrizzarla con Calabria e Kalulu. I rossoneri restano in testa ma mostrano tutte le difficoltà in difesa e di personalità, viste le assenze di Kjaer e Ibrahimovic".