"Milan vai col rock". Questa l'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport, dedicata all'esordio in Europa League del Milan di Stefano Pioli. Alle 20 da Dublino riparte l'avventura del Diavolo in campo internazionale. Ibra guiderà i rossoneri contro gli irlandesi dello Shamrock nel secondo preliminare di EuroLeague. Un appuntamento da non fallire: i gironi valgono infatti quindici milioni.