La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Veleno Rangnick"

"Veleno Rangnick”, titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina in merito alle dichiarazioni rilasciate in esclusiva alla rosea dal manager tedesco. "Milan, non terrei uno di 38 anni", ha affermato il professore parlando di Ibrahimovic. "Giusto tenere Pioli - ha aggiunto - ma il club è contento del rapporto risultati investimenti?". Sempre in prima pagina, la Gazzetta affronta la questione relativa al rinnovo di Ibra: "Alzata l’offerta a 6 milioni - si legge - ora l’intesa è a un passo".