La Gazzetta dello Sport: "Playoff sì, la Lega se ne va?"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla situazione del calcio italiano, dopo il Consiglio Federale di ieri. "Playoff sì, la Lega se ne va?", titola la rosea, che poi aggiunge: "Nel piano B restano pure i playout. Nel C la media ponderata". La Gazzetta, sempre in prima pagina, si sofferma poi sulle decisioni della Figc: "Tacere una positività è come truccare una gara. Mercato dal primo settembre al 5 ottobre. Annullato il torneo femminile".