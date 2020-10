La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alle due milanesi. "Stramilano", titola la rosea, che poi aggiunge: "La lunga corsa. Conte insegue l’aggancio in vetta, Pioli è da fuga: torna a tirare un’aria da Scudetto. Oggi Inter-Parma: Lautaro con Perisic per non rimpiangere Lukaku. Domani tocca al Milan: imbattuto da 23 gare. E Donnarumma è guarito".