La Gazzetta dello Sport: "Superclassifica show"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica la prima pagina alla ripresa del campionato dopo la mini-sosta natalizia. "Superclassifica show", titola la rosea, che poi aggiunge: "Volatona d’inverno: torna la Serie A. E tutta di domenica. Il Milan non vuol perdere la testa. L’Inter a pranzo per il sorpasso. E la Juve? Ora ci dica chi è... Da oggi al 24 cinque giornate assegneranno mezzo Scudetto". Per quanto riguarda Benevento-Milan, la Gazzetta scrive: "Batticuore Pippo. Pioli portoghese con Leao e Dalot".