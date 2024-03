La Gazzetta dello Sport titola su Stefano Pioli: "La strada è giusta"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, direttamente dal Gran Premio dell'Arabia Saudita a cui ha partecipato sabato come ospite, aveva commentato così il futuro di Stefano Pioli: "Cosa deve fare Pioli per la riconferma? Continui così, sta facendo un buon lavoro e noi siamo felici di lui". Ieri, prima che Milan ed Empoli scendessero in campo a San Siro, il presidente Paolo Scaroni ha ribadito le parole dello svedese e anche la fiducia al tecnico rossonero: "Ha detto bene Zlatan: deve continuare a lavorare tranquillo e tutto andrà bene". E così l'allenatore nativo di Parma ha risposto sul campo con una prestazione magari non scintillante ma giusta, che ha consegnato al Milan la vittoria senza lo spreco di energie in vista dell'Europa League.

Questa mattina, in merito a questo, la Gazzetta dello Sport ha titolato su Stefano Pioli: "Pioli, la strada è giusta". E poi ancora: "Zlatan chiama e lui risponde: «Resto al Milan il più possibile»". La rosea ribadisce che tutte le decisioni sono rimandate a fine stagione e all'interno delle valutazioni della dirigenza un peso molto grande lo avrà il rendimento dei rossoneri in Europa League. Dal canto suo Pioli ha offerto la seconda gara consecutiva in campionato senza subire gol, sintomo di qualche passo avanti verso una solidità difensiva che si sta cercando di ritrovare ma che è stata a lungo il problema dei rossoneri quest'anno.