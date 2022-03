MilanNews.it

“Volatona scudetto”, titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina in vista delle partite di oggi. “Un sabato da batticuore”, scrive la rosea, che poi aggiunge: “Tutte in campo le prime della classifica. Così se la giocano Pioli, Spalletti e Inzaghi”. Per quanto riguarda il Milan, il noto quotidiano sportivo sottolinea: “Serve super Leao per restare al comando”.