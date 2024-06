La Gazzetta e le parole di Emerson Royal: "Milan, prendimi"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina le parole pronunciate da Emerson Royal, terzino del Tottenham, che ha confermato l'interesse del Milan nei suoi confronti in un'intervista rilasciata al canale YouTube di Andre Hernan, giornalista brasiliano. "Milan, prendimi" è il titolo della Rosea che spiega che tra il giocatore brasiliano e il Diavolo ci sarebbe già un accordo di massima, mentre il club di via Aldo Rossi è in trattativa con gli Spues. La richiesta è di 20 milioni di euro, i rossoneri vorrebbe chiudere ad una cifra un po' più bassa, la sensazione è che a 18 milioni si può arrivare all'intesa definitiva.

Queste le parole di Emerson Royal: "Come me la cavo con l'italiano? Ho già lavorato con Conte che parlava italiano (ride, ndr). La verità è che non c'è ancora nulla di definito. Ovviamente, so che il Milan è in contatto con il Tottenham, hanno chiesto informazioni su di me. Per me è molto gratificante perché nel Milan hanno giocato tanti giocatori brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Quella del Milan è una maglia molto importante e pesante. Sapere che squadre del genere mi stanno seguendo mi rende molto felice".