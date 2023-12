La Gazzetta fa i conti tra incassi e premi: "La Champions è un'altra cosa"

vedi letture

Uno degli aspetti meno positivi della retrocessione dalla Champions League all'Europa League da parte del Milan, è senza dubbio quello legato alla parte di guadagni e ricavi in termini economici. La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza la situazione, confrontando le due competizioni e titola così: "Dalla vittoria della coppa un incasso di 30 milioni. La Champions è un 'altra cosa".

Facendo i calcoli solamente dei premi per i passaggi del turno nelle due competizioni, la Champions garantisce il doppio degli introiti: 32 milioni circa contro i quasi 15 del'Europa League. A fare enormemente la differenza però sono i market pool e i botteghini. Soprattutto con i biglietti il Diavolo potrebbe perdere qualcosa: l'anno scorso i rossoneri hanno incontrato Tottenham, Napoli e Inter che si sono tradotti in tre sold out garantiti. Non è detto che l'Europa League possa mettere sulla strada di Pioli & Co. avversari altrettanto appetibili in termini di immagine.