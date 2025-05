Le scelte di Conceiçao in vista del Genoa. Il CorSport: "Jovic recuperato. Torna Emerson dopo 100 giorni"

Oramai questo campionato ha poco da offrire al Milan, che comunque sfrutterà al massimo la partita di domani contro il Genoa per fare le prove generali in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma il prossimo 14 maggio a Roma. Notizie positive arrivano soprattutto dall'infermeria di Milanello, che al 4 di maggio si è totalmente svuotata.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Jovic recuperato. Torna Emerson dopo 100 giorni", con entrambi che saranno dunque a disposizione per la trasferta ligure. Il brasiliano, che non mette piede in campo dallo scorso 22 gennaio, difficilmente verrà utilizzato, a differenza invece dell'attaccante serbo, che dopo il problema fisico che non gli ha permesso di giocare contro il Venezia, dovrebbe tornare regolarmente al centro dell'attacco del Milan contro il Genoa.