I Blancos ci provano. Tuttosport: "Attento Milan, il Real Madrid tenta Theo"

Nell'ultimo periodo le sue prestazioni sono in netta crescita, ed è per questo che il Milan potrebbe presto riprendere i discorsi per il rinnovo di Theo Hernandez, che nel corso di questi complicati mesi ha comunque sempre dimostrato attaccamento ai colori rossoneri tramite i suoi social. E chissà se con una Coppa Italia in più in bacheca il Diavolo non possa decidere di avvicinarsi alle richieste contrattuali del francese, la cui posizione in merito ad una permanenza a Milano potrebbe però a sorpresa cambiare.

Scrive infatti questa mattina Tuttosport "Attento Milan, il Real Madrid tenta Theo". Nel corso di questi mesi abbiamo parlato tante volte di come il francese non avesse offerte importanti che potessero metterlo nella condizione di voler lasciare il Milan, ma se l'interesse dei Blancos dovesse concretizzarsi le cose inevitabilmente non sarebbero più come prima. L'idea di Florentino Perez è quella di mettere a disposizione del prossimo allenatore un terzino forte e di spinta che possa alternarsi a Benjamin Mendy, ma potrà Theo accettare l'idea di giocarsi il posto da titolare con un altro calciatore? Per un club come il Real Madrid, probabilmente, si.