Recupero importante. La Gazzetta: "Riecco Jovic. Con il Genoa tre centravanti per una maglia"

vedi letture

Assente contro il Venezia per via di un problema fisico che l'ha colpito nel corso del riscaldamento, Luka Jovic potrebbe tornare al centro dell'attacco del Milan domani sera contro il Genoa. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport "Riecco Jovic. Con il Genoa tre centravanti per una maglia", riferendosi al fatto che Sergio Conceiçao avrà ovviamente a disposizione anche Tammy Abraham e Santiago Gimenez, reduce dalla rete proprio contro i lagunari.

La sensazione, però, è che il tecnico portoghese contro il Genoa farà le prove generali per quella che sarà poi la formazione che scenderà in campo il 14 sera a Roma contro il Bologna. A fronte di questo è più sensato aspettarsi un Jovic titolare contro il Genoa piuttosto che uno fra Gimenez e Abraham, che si giocheranno con ogni probabilità una maglia dal primo minuto per la partita in programma poi venerdì a San Siro proprio contro i rossoblù in quello che sarà un antipasto della finale di Coppa Italia.