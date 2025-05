Domani Genoa-Milan. Il Secolo XIX: "Amarcord Vieira"

vedi letture

Domani sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova andrà in scena il posticipo della 35esima giornata di Serie A Enlive tra Genoa e Milan, sfida dalla quale entrambe le squadre hanno veramente poco da chiedere, dato che il Grifone è già salvo mentre il Diavolo poco può fare per migliorare il nono posto in classifica nel quale si ritrova oggi.

Allo stesso tempo, però, sarà una partita speciale per Patrick Vieira, che nel corso della sua carriera da giocatore ha vestito la maglia rossonera in una sola stagione colleazionando appena due presenze durante il 1995-1996. Dopo due anni importanti al Cannes, il Milan di Berlusconi decise di dare fiducia al giovane centrocampista appena 19enne, che però non riuscì a reggere né la pressione né tanto meno la concorrenza con gli altri suoi compagni di squadra. Questo lo portò ad essere ceduto nell'estate del 1996 all'Arsenal, dove in 10 anni divenne una vera e propria leggenda. In merito a questi ricordi, nel presentare Genoa-Milan di domani, Il Secolo XIX ha titolato "Amarcord Vieira".