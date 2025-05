Le ultime da Milanello in vista del Genoa. La Gazzetta: "Per Conceiçao rosa al completo. Anche Emerson ok"

In vista di un finale di stagione dove il Milan si giocherà un trofeo, ovvero la Coppa Italia, non potevano arrivare notizie migliori dalle parti dell'infermeria di Milanello. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport "Per Conceiçao rosa al completo", dato che anche gli ultimi infortunati hanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno a disposizione del tecnico portoghese per questo finale di stagione.

"Anche Emerson ok". Il terzino brasiliano, fermo dallo scorso 22 gennaio, è venerdì tornato ad allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra dopo 100 giorni di assenza. Questo gli consentirà di essere quantomeno in panchina domani contro il Genoa, a differenza di Jovic, anche lui recuperato, che invece potrebbe partire addirittura titolare per quelle che saranno le prove generali per la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio.