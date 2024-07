La Gazzetta: "Il Tottenham per ora chiede troppo per Emerson Royal"

Per andare a rinforzare la propria fascia destra in vista della prossima stagione, il Milan avrebbe intenzione di puntare su Emerson Royal, in quanto il brasiliano potrebbe essere più che una sicurezza per diverse stagioni. Dopo una fiducia iniziale, però, la pista che porterebbe il classe '99 in rossonero si starebbe raffreddando sempre di più, come confermato questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport, che ha addirittura parlato di come la dirigenza rossonera si starebbe già iniziando a muovere di conseguenza valutando delle alternative ad Emerson Royal.

Più nello specifico la rosea ha scritto che "Il Tottenham per ora chiede troppo per Emerson Royal", visto che la richiesta degli Spurs non scende dai 25 milioni iniziali. Il Milan è fermo ai 15 offerti qualche giorno fa, motivo per il quale l'affare resta inevitabilmente bloccato, con il Diavolo che potrebbe nei prossimi giorni iniziare a fare leva sulla volontà del calciatore per allentare la presa del club londinese, anche se si pronostica essere un tentativo vano considerato il fatto che il Tottenham sarebbe forte di una ricca offerta, da circa 20 milioni di euro, recapitatagli dagli scorsi giorni da un club saudita.