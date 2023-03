La Gazzetta in apertura: "Il Milan studia come fare cassa per puntare Morata"

MilanNews.it

In taglio basso sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il mercato del Diavolo: "Il Milan studia come fare cassa per puntare Morata". L'ultima idea per l'attacco porta allo spagnolo. In via Aldo Rossi puntano a crearsi un tesoretto per arrivare a lui attraverso qualche cessione (Rebic e Ballo-Touré) e al risparmio su alcuni ingaggi pesanti (Dest e Bakayoko su tutti).