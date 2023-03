La Gazzetta in apertura: "Milan d'assalto. Giroud fa gli straordinari: in attacco c'è soltanto lui per l'aggangio al 2° posto"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan d'assalto. Giroud fa gli straordinari: in attacco c'è soltanto lui per l'aggangio al 2° posto". Stasera i rossoneri affronteranno la Salernitana a San Siro con l'obiettivo di vincere e riagganciare l'Inter in seconda posizione. In avanti toccherà ancora una volta al centravanti francese, che verrà nuovamente preferito a Ibrahimovic, Origi e Rebic.