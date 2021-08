La Gazzetta in apertura: "Milan-Florenzi ora ci siamo. E rispunta l'opzione Isco"

Nella prima pagina della Gazzetta in edicola quest'oggi, spazio anche al Milan e alle trattative di mercato rossonere. Sulla spalla sinistra della pagina d'apertura, infatti, l'attenzione è dedicata all'affare Florenzi in dirittura d'arrivo e al tormentone trequartista con l'opzione Isco che torna di moda per i rossoneri.