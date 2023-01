La Gazzetta in apertura: "Milan, Maldini tocca a te"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina nella sua prima pagina invoca per il Milan l'aiuto del suo direttore tecnico ed ex Capitano del club: "Milan, Maldini tocca a te". Per risollevare la squadra dal pozzo in cui è finita serve anche il carisma e la presenza di Paolo che, insieme a quella di Massara , non è mai mancata in questi anni a Milanello e ha certamente aiutato a contribuire il clima e lo spirito che i rossoneri hanno utilizzato come base per i loro successi e traguardi.