La Gazzetta in apertura: "Occhio Milan! C'è la trappola Toro"

C'è spazio anche per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport con il titolo seguente: "Occhio Milan!". C'è la trappola Torino, squadra abile come quella di Pioli nel mandare in gol molti calciatori. Per Ibrahimovic stagione finita: gli serve un vero vice visti i tanti infortuni.