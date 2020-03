La Gazzetta in apertura sui rossoneri: "Milan sbobanato"

"Milan sbobanato": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Titolone centrale dedicato alle ultime vicende in casa Milan, con Boban e Maldini a un passo dall'addio. La svolta di Elliott: ammainate le bandiere, tutto in mano a Gazidis. Gli addii dei due responsabili dell'area tecnica sono questione di ore. Nel nuovo ciclo si punterà sui giovani: per Donnarumma e Rebic strada in salita. Il professor Rangnick l'uomo della discordia e dell'impossibile.