La Gazzetta in apertura sul futuro di Allegri: "Rinforzi da Milan, club unito e...Modric. Solo così può restare"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Max Allegri: "Rinforzi da Milan, club unito e...Modric. Solo così può restare". In attesa di capire se il Diavolo si qualficherà o meno in Champions League, in casa rossonera tiene banco la questione sul futuro del tecnico livornese che chiede garanzie ben precise per restare al suo posto: il rinnovo di Luka Modric, una società più vicina e unita e un mercato importante con rinforzi all'altezza per puntare il prossimo anno allo scudetto e a fare bene anche in Champions League.
Non appena finirà la stagione, Allegri dovebbre avere un confronto diretto con Gerry Cardinale e dopo quel vertice sarà più chiaro quale sarà il futuro. Ma prima di tutto c'è una qualificazione alla Champions League da conquistare e Max ora è concentrato solo su questo. Ricordiamo che al Milan basta una vittoria domenica contro il Cagliari, che è già salvo, per arrivare tra le prime quattro.
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