La Gazzetta in apertura sul mercato del Milan: "De Ketelaere è più vicino"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Spazio nel taglio laterale della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport per il Milan con il titolo seguente: "De Ketelaere è più vicino". La missione in Belgio di Paolo Maldini e Frederic Massara è servita: il belga è in pugno. Il direttore tecnico e un sì in 48 ore: "Proviamo a chiudere". Intanto il Manchester City omaggia il Diavolo con una maglia ispirata al Milan.