La Gazzetta in apertura verso Napoli-Milan: "Tentazione Ibrahimovic"

C'è spazio nel taglio basso della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport anche per il Milan con il titolo seguente: "Tentazione Ibrahimovic". Lo svedese è fuori dal 23 gennaio, ma tenta il recupero per la sfida scudetto: a Napoli per giocare almeno qualche minuto. Spalletti-Pioli, pari in tutto: chi indovina la mossa giusta?