La Gazzetta in prima pagina: "De Ketelaere. Maldini va in missione"

Anche la Gazzetta dello Sport nella prima pagina di oggi dedica spazio al viaggio di Maldini e Massara in Belgio per provare a convincere il Club Brugge definitivamente a cedere Charles De Ketelaere. Questo il titolo che si legge in taglio laterale: "De Ketelaere. Maldini va in missione". Per provare a strappare il sì dei Campioni del Belgio, i rossoneri lavorano a un'offerta complessiva di 32 milioni di euro.