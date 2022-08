La Gazzetta in prima pagina: "Leao pressione a 120"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano le voci di un possibile interessamento del Chelsea per la stella del Milan Rafael Leao. Ad alimentarle la Gazzetta dello Sport che questa mattina titola cosìm in prima pagina: "La caccia del Chelsea continua. Leao pressione a 120". Dopo un mercato in cui hanno già speso una buona somma, i londinesi vorrebbero mettere anche la ciliegina sulla torta e starebbero valutando un'offerta da 120 milioni di euro che si avvicina alla clausola di 150 ma ancora non la raggiunge. Il Milan però cerca di resistere, sfruttando anche la volontà del giocatore.