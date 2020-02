La Gazzetta in prima pagina: "Milan, no Ibra no party. Maldini junior unica gioia rossonera"

"No Ibra, no party. Maldini junior unica gioia rossonera" scrive La Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina odierna. Solo 1-1 per i rossoneri in casa contro l'Hellas Verona in 10. Ibra non convocato per influenza ma anche per un affaticamento al polpaccio, il Milan non vince ma si coccola Daniel Maldini, ieri all'esordio.