La Gazzetta in prima pagina: "Milan, via Adli e Bennacer? Si apre la pista Cardoso"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, via Adli e Bennacer? Si apre la pista Cardoso". Il francese e l'algerino sono finiti del mirino di alcuni club arabi e quindi non è esclusa una loro partenza in questa finestra di mercato. Il primo viene valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro dal club rossonero, mentre il secondo ha una clausola rescissoria da 50 milioni.

Le priorità in mezzo al campo restano Fofana e Samardzic, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per il centrocampo del Milan: è quello di Johnny Cardoso, giocatore classe 2001 del Betis Siviglia e della nazionale americana (compagno di squadra di Pulisic e Musah). Gli spagnoli chiedono 25 milioni di euro più bonus per il suo cartellino.