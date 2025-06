La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Che rivoluzione in mezzo. C'è anche Guerra"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Che rivoluzione in mezzo. C'è anche Guerra". Dopo l'addio di Tijjani Reijnders, i rossoneri sono al lavoro per rinforzare il centrocampo dove è previsto l'arrivo di più rinforzi. Il Diavolo ha in mano il sì di Granit Xhaka che sta spingendo con il Bayer Leverkusen per trasferirsi a Milanello.

Ma lo svizzero potrebbe non essere l'unico arrivo visto che il ds Igli Tare sta cercando anche un innesto più giovane capace di inserirsi e cercare la porta, un po' come faceva Reijnders. Nel mirino del Milan c'è Javi Guerra, 23enne centrocampista del Valencia che chiede almeno 25 milioni di euro. Ci sarà da trattare, ma i rossoneri vogliono anche lui per rinforzare la sua mediana.