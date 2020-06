La Gazzetta intervista Sacchi: "L’Atalanta come il mio Milan"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Arrigo Sacchi, anticipando le sue dichiarazioni in prima pagina. "L’Atalanta come il mio Milan", titola la rosea riportando le parole dell’ex allenatore rossonero. "Penso a Ilicic o al Papu Gomez - ha affermato Sacchi - che hanno messo le loro qualità al servizio del gruppo. Anche nel mio Milan Gullit, Baresi e Van Basten lavoravano e sgobbavano in funzione della squadra. E, grazie all’aiuto che ricevevano dal gioco di squadra, miglioravano le loro prestazioni personali".