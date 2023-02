La Gazzetta recita: "Da Maldini a Furlani. Guida il Dna rossonero"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna ha tentato di fare leva sul 'milanismo' dei suoi vertici dirigenziali, titolando così: "Seconda pelle. Da Maldini a Furlani. Guida il Dna rossonero". Le più alte cariche di via Aldo Rossi da un punto di vista amministrativo, l'ad Giorgio Furlani, e da un punto di vista tecnico, il dt Paolo Maldini, sono realmente due cuori rossoneri. Per il direttore dell'area tecnica il curriculum parla da solo, mentre per il nuovo amministratore delegato si sa che da ragazzino frequentava come tifoso San Siro e ha trasmesso la passione a i suoi figli. Ma nell'organigramma ci sono altri due grandi milanisti come il presidente Paolo Scaroni ma anche il vicepresidente onorario Franco Baresi. Insomma in questo momento di bassa, una passione così rossonera ai piani alti non può far altro che aiutare la squadra.