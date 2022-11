La Gazzetta riporta Cardinale: "Custodisco la storia del club"

MilanNews.it

C'era un motivo per cui Gerry Cardinale, attuale numero uno del Milan, si trovava a Sidney negli ultimi giorni (dove è stato ritratto con un Suv decorato con la scritta "Campioni d'Italia"): il manager americano è stato intervistato dal quotidiano The Australian a margine della conferenza "Sohn Hearts & Minds Investment Leaders", evento di fund raising sulla ricerca medica. Queste le parole di Cardinale, riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Lo sport è un ammortizzatore in grado di resistere alla disintermediazione tecnologica. I nuovi modi di fruizione non ne cambiano il valore. Le realtà in cui ho investito non erano in difficoltà se si eccettua la monetizzazione dell'evento dal vivo. Il calcio è una partnership tra pubblico e privato. Milan? MI sento impegnato come custode, oltre che come proprietario a tutti gli effetti"